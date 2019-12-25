В Приозерском районе накануне Дня знаний соберутся лыжники

Участникам последнего летнего этапа кубка Mass Sport предстоит преодолеть дистанции в 5 и 10 км.

Последний летний этап кубка Mass Sport под названием "День знаний" состоится в субботу, 30 августа, на лыжероллерной трассе Ярви. Это масштабное мероприятие направлено на поддержку лыжных гонок, продвижение спортивного образа жизни и определение лучших атлетов в различных возрастных категориях.

Принять участие могут спортсмены от 10 лет и старше, без ограничений по максимальному возрасту. Участникам предстоит преодолеть дистанции в 5 и 10 км. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 200 лыжников, в том числе известные спортсмены, такие как чемпионка России по лыжным гонкам Елизавета Маслакова.

Новая лыжероллерная трасса, на которой пройдут соревнования, была недавно открыта в Приозерском районе, недалеко от поселка Пески Запорожского сельского поселения. Начало мероприятия – в 12:00.

Фото: Предоставлено организаторами мероприятия