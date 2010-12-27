В Понтонном изнасилована 8-летняя школьница

В Ленобласти поймали педофила, растлившего первоклассницу.

В Ленобласти женщина заявила на сожителя из-за совращения дочери-первоклассницы. Как стало известно, мужчину обвиняют в сексуальном насилии над ребенком.

По информации от следствия, в поселке Понтонное Приозерского района 46-летний педофил развратил дочь 44-летней заявительницы. Инцидент произошел в квартире по Ручейковой улице.

В настоящее время подозреваемый в растлении малолетней задержан правоохранительными органами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследованием займется следственный комитет.