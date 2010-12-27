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В Понтонном изнасилована 8-летняя школьница
Сегодня, 9:22
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lesjasap
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В Понтонном изнасилована 8-летняя школьница

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В Ленобласти поймали педофила, растлившего первоклассницу.

В Ленобласти женщина заявила на сожителя из-за совращения дочери-первоклассницы. Как стало известно, мужчину обвиняют в сексуальном насилии над ребенком.
 
По информации от следствия, в поселке Понтонное Приозерского района 46-летний педофил развратил дочь 44-летней заявительницы. Инцидент произошел в квартире по Ручейковой улице.
 
В настоящее время подозреваемый в растлении малолетней задержан правоохранительными органами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследованием займется следственный комитет.
Теги: изнасилование , ленобласть , педофилия , понтонный , поселок понтонный , приозерский район , следственный комитет
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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