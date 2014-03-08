В Приозерском районе благоустраивают новые площадки, дворы, парки

Губернатор Ленобласти посетил Северопарковую общественную территорию и отметил, что из пустыря сделали хорошее пространство.

В четверг, 8 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил в Приозерске Северопарковую общественную территорию, которую благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды".

На территории сначала обустроили систему пешеходных транзитов и подходов, тротуары, места для торговли и променада, детскую игровую и тихую зоны, установили малые архитектурные формы, многоуровневую комплексную подсветку, провели комплексные работы по озеленению. На втором этапе работы провели освещение, установили детское игровое и спортивное оборудование на специальном покрытии.

По словам Дрозденко, на этом месте был пустырь и два аварийных дома поблизости. Всего по программе благоустроят 77 общественных территорий, на пяти из них уже завершили работы.

В текущем году благоустраивают лесопарк у культурного центра "Карнавал", дворов на Гоголя, 15 и Гагарина, 16. Также специалисты работают над участком рекреационной территории вдоль Ленинградской улицы в Мичуринском поселении, на Первомайской улице в Сосново, в парке возле реки Вьюн в Запорожском поселении и в парке отдыха "Раздолье".

Ранее мы писали, что ко Дню ВМФ планируют сдать вторую очередь "Острова фортов".

Фото: пресс-служба губернатора ЛО