В Приозерском направлении задерживаются электрички из-за подтоплений

Пять поездов у станции Пискаревка встали сегодня днем. Затор произошел из-за подтоплений, которые образовал ливень. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Так, электричка, отъезжающая в 14:40, простояла 39 минут. На данный момент этот же поезд стоит на перегоне между Пискаревкой и Ручьями.
Телеканал "78" пишет о том, что Водоканал направил бригады по данным адресам для определения причины застоя воды. Сайт ОЖД также сообщает о задержках.
Из-за ухудшения погодных условий и подтопления стрелочных переводов вблизи станции Пискаревка (Калининский район Санкт-Петербурга) задержаны пригородные поезда.
Пресс-служба ОЖД для ТАСС
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Фото: Piter.TV
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