В Приозерске состоялась конференция "Практика внедрения энергоэффективных мероприятий"

На конференцию прибыли представители Югры, Ингушетии, Республики Карелия и Новгородской области.

В Приозерске состоялась выездная конференция "Практика внедрения энергоэффективных мероприятий". Там Ленинградская область поделилась с другими регионами опытом в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На конференцию прибыли представители областного комитета по топливно-энергетическому комплексу, администраций муниципальных образований региона, Санкт-Петербурга, Москвы, Югры, Ингушетии, Республики Карелия и Новгородской области.

В последние годы в Приозерске комплексно реализовывались мероприятия по энергоэффективности, модернизации систем теплоснабжения и уличного освещения. Финансирование проводилось из областного бюджета и в рамках энергосервисных контрактов — за счет частных инвесторов. Олег Коваль, заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике

Перед конференцией все предствители осмотрели дома и учреждения, в которых установлено современное оборудование, например, автоматизированные тепловые пункты и канализационные очистные сооружения с новыми тепловыми насосами.

Фото: pixabay.com