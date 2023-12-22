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В Приозерске произошло подтопление
Сегодня, 16:26
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В Приозерске произошло подтопление

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Вода поднялась даже до стен музея-крепости "Корела" и затопила парк.

В Приозерске прилегающих к нему районах местные жители выразили беспокойство из-за затопления некоторых участков и улиц. Причиной этого стало таяние снега и уровень воды в реке Вуокса, которая начинается в Финляндии и проходит через границу в городе Иматра, где установлены плотина и гидроэлектростанция. Об этом пишет spb.aif.ru.

Вода поднялась даже до стен музея-крепости "Корела" и затопила парк. В некоторых районах пришлось провести отсыпку и установить временные плотины.

Сейчас ситуация стабилизировалась и дополнительного подъема уровня воды не ожидается, сообщили в местной администрации.

Ранее мы сообщили о том, что навигацию для маломерных судов в Ленобласти откроют с 25 апреля.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, приозерск
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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