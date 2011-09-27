В Приозерске и Синявино открыли новые заправки для электромобилей

У этих заправок повышенная мощность.

В Ленобласти открыли 2 станции зарядки электромобилей. Одну – на АЗС "Газпромнефть" на Мурманском шоссе, вторую – на трассе "Кола" и в Приозерске. У этих заправок повышенная мощность, рассказывают в пресс-службе "Газпромнефть".

По данным пресс-службы, мощность установленных электрозарядных станций составляет 150 кВт, что кратно превышает характеристики предыдущих аналогов. Зарядка электромобиля занимает 20–30 минут в зависимости от батареи.

Теперь отечественный электромобиль Evolute сможет добраться до Сортавалы и назад за счет заправки в Приозерске. За счет появления "зеркальных" заправок в Синявино — до Петрозаводска и обратно, при этом в столице Карелии все-таки придется искать заправку.

Фото: phxere

