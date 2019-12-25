В Приморском районе заменят почти 10 километров 20-летних теплосетей

При реконструкции будут использоваться материалы российского производства.

"ТЭК СПб" заменит 10 км трубопроводов в Приморском районе. Сейчас предприятие вместе с подрядчиком ООО "Тесла" ведет подготовительные работы. Они пройдут в квартале 34а Озера Долгого. В "ТЭК" отметили, что это самый крупный объект реконструкции в районе.

Проведенные работы обеспечат надежность и качество теплоснабжения 18 зданий и 9 тысяч жителей. Среди них есть социальные объекты, такие как 2 детских сада и школа. Последний раз трубы на этой территории реконструировали в 2002 году.

Новые гибкие трубопроводы в пенополиуретановой теплоизоляции "Касафлекс" и фитинги для их соединения произведены российской компанией. Срок службы составляет 30 лет. Импортные поставки не потребуются.

Реконструкция должна завершиться в апреле 2023 года. Отключать отопление и горячую воду не будут.

Фото: Piter.tv