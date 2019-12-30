В Приморском районе загорелась квартира ранним утром

Сигнал о возгорании поступил в шесть утра.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, сегодня утром, 26 января в жилом доме на улице Красных Партизан произошёл пожар.

По предварительным данным, горела двухкомнатная квартира - площадь, поражённая огнём, составляла около 30 квадратных метров.

Менее чем через час пожар удалось затушить. Известно, что в ликвидации огня участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили, что петербурженку эвакуировали из горящей квартиры на Будапештской.

Фото: Pixabay