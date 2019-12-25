В Приморском районе остановили машину с подложными номерами и нетрезвым водителем

В салоне лежал электросамокат, по всей видимости, украденный.

Инспекторы ГИБДД остановили водителя, который подозревается в совершении целого ряда нарушений. Во-первых, мужчина был, похоже, нетрезв. Во-вторых, к основным номерам были прикреплены другие с помощью канцелярской скрепки. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Подозрительное авто остановили утром 19-го сентября на Комендантском проспекте. Полицейские успели зафиксировать, что номера принадлежат на самом деле "Шкоде". Во время осмотра машины там обнаружили электросамокат, принадлежащий компании Whoosh и устройство для подавления сигнала GPS. Кроме того, в салоне находился предмет, похожий на револьвер, и маска.

В отношении водителя составили 2 административных правонарушения. Кроме того, решается вопрос о возбуждении 2 уголовных дел. Автомобиль поместили на спецстоянку, а мужчину задержали.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор