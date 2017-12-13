В Приморском районе в жилой квартире обнаружили боеприпасы времен войны

Сотрудники ОМОН обследовали найденные боеприпасы.

Специалисты ОМОН обследовали боеприпасы времен войны, которые были обнаружены в квартире в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сегодня, 20 февраля, в 11.50 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области из регионального ГУ МВД России поступила информация о том, что в одной из квартир на Планерной улице обнаружены предметы, похожие на оружие и боеприпасы времен войны. Уточняют в пресс-службе

После сообщения по указанному адресу выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

Осмотрев обнаруженные предметы, взрывотехники ОМОН установили, что это действительно боеприпасы времен Великой Отечественной войны: 5 минометных мин со взрывателями, 17 пустых корпусов минометных мин и гранат "Ф-1", а также большое количество патронов различных калибров. Говорится в сообщении пресс-службы

Мины представляли опасность, но были локализованы специальным устройством.

Все боеприпасы были оставлены сотрудникам полиции для проведения следственно-оперативных действий.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области