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В Приморском районе в жилой квартире обнаружили боеприпасы времен войны
Вчера, 19:09
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ProkVad
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В Приморском районе в жилой квартире обнаружили боеприпасы времен войны

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Сотрудники ОМОН обследовали найденные боеприпасы.

Специалисты ОМОН обследовали боеприпасы времен войны, которые были обнаружены в квартире в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сегодня, 20 февраля, в 11.50 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области из регионального ГУ МВД России поступила информация о том, что в одной из квартир на Планерной улице обнаружены предметы, похожие на оружие и боеприпасы времен войны. 

Уточняют в пресс-службе

После сообщения по указанному адресу выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. 

Осмотрев обнаруженные предметы, взрывотехники ОМОН установили, что это действительно боеприпасы времен Великой Отечественной войны: 5 минометных мин со взрывателями, 17 пустых корпусов минометных мин и гранат "Ф-1", а также большое количество патронов различных калибров.

Говорится в сообщении пресс-службы

Мины представляли опасность, но были локализованы специальным устройством. 

Все боеприпасы были оставлены сотрудникам полиции для проведения следственно-оперативных действий.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Теги: боеприпасы , война , приморский район , росгвардия , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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