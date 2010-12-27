В Приморском районе в квартире при пожаре погиб мужчина

На севере Петербурга мужчина погиб при пожаре.

В четверг, 15 марта, около 16.40 в однокомнатной квартире 12-ти этажного жилого дома на Стародеревенской улице, 23/1 в Приморском районе Петербурга произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу на Неве.

На место прибыли 15 человек личного состава на 4 единицах спецтехники. После быстрого анализа удалось выяснить, что в однокомнатной квартире 12-этажного многоквартирного жилого дома горела комната в 15 квадратных метров. Очаг поражения составил 10 квадратных метров. В 19.18 пожарные потушили огонь.

Спасателям пришлось на время эвакуировать жителей дома. По предварительным данным, после ликвидации возгорания на кухне был найден погибший мужчина. Причины его смерти устанавливаются.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ВКонтакте / Коменда┃Комендантский проспект