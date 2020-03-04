В Приморском районе установили новое освещение

По словам губернатора, специалисты выполнили часть комплексной работы по созданию комфортной городской среды.

В четверг, 11 марта, в квартале, ограниченном улицами Яхтенной, Оптиков, Туристской и Богатырским проспектом установили новое освещение, сообщили в Смольном.

Фонари освещают проезды, дворы, а также территории рядом с детскими садами и школами, что делает район безопаснее. Отмечается, что всего в этом квартале установили около сотни опор и более 130 светильников. В 2020 году в районе установили новое освещение на основных улицах и проспектах.

Ранее мы писали, что новое освещение в 2021 году получат девять внутриквартальных территорий Петербурга.

Фото: Piter.TV