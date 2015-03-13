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В Приморском районе сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося 13-летнего мальчика
Сегодня, 13:54
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В Приморском районе сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося 13-летнего мальчика

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Стражи порядка искали школьника по приметам.

Сегодня, 21 августа, сотрудники Росгвардии нашли мальчика, который несколько дней назад сбежал из Центра социальной помощи семье и детям Приморского района Северной столицы и был объявлен в розыск. Ребенка обнаружили в 05:55 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка искали школьника по приметам. На Туристской улице нашли 12-летнего юношу, он подходил под описание. После проведения проверки и подтверждения личности ребенка передали сотрудникам Центра социальной помощи семье и детям Приморского района.

Ранее на Piter.tv: ядовитая змея укусила петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: нашли мальчика, пропал ребенок, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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