В Приморском районе сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося 13-летнего мальчика

Сегодня, 21 августа, сотрудники Росгвардии нашли мальчика, который несколько дней назад сбежал из Центра социальной помощи семье и детям Приморского района Северной столицы и был объявлен в розыск. Ребенка обнаружили в 05:55 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Стражи порядка искали школьника по приметам. На Туристской улице нашли 12-летнего юношу, он подходил под описание. После проведения проверки и подтверждения личности ребенка передали сотрудникам Центра социальной помощи семье и детям Приморского района.
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Фото: Piter.tv
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