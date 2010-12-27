Супружеская пара Шереметьевых выкупила птицу у краснодарского заводчика.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что петербургская семья объявила вознаграждение за ушастую сову-беглянку. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, петербуржец давно мечтал завести в качестве домашнего питомца ушастую сову. В итоге мужчина приобрел птицу в Краснодаре. Однако до Петербурга она не доехала. Питомца по кличке Калевала отправили новоиспеченным владельцам посылкой на междугороднем автобусе. Пернатого поместили в коробку с дырками.

"Шестимесячную Калевалу отправили к нам в коробке с дырками на междугороднем автобусе. К ее приезду мы тщательно готовились – оборудовали нужные насесты в отдельной комнате, закупили полезную для сов еду – замороженных мышей", – отмечает петербуржец.

Как оказалось, при получении "живой посылки" сова каким-то образом "сжалась" и вылетела из дырки в коробке. Пернатого не удалось поймать. Петербуржец объявил за поимку беглянки награду в 5 тысяч рублей. Отмечается, что сова не умеет охотиться в неволе.

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Фото:pixabay