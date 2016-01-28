Рабочий выжил после падения с 8 этажа на стройке в Приморском районе

Мужчина упал в открытую шахту лифта.

Днем 2 июня на стройке ЖК "Чистое небо" в Приморском районе произошло ЧП. Как сообщает источник в правоохранительных органах, 25-летний рабочий упал в открытую шахту лифта на восьмом этаже.

Пострадавшего увезли в больницу №3 в тяжелом состоянии. У него диагностировали травмы головы, грудной клетки, живота, рук и ног, а также костей таза. Пациента поместили в шоковую реанимацию.

Охранник стройки рассказал, что шахта была открыта и не защищена сеткой. Жизнь мужчине спас утеплитель, который находился на дне.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV