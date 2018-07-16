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В Приморском районе появился памятник Фаине Раневской
Сегодня, 14:22
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В Приморском районе появился памятник Фаине Раневской

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Петербуржцы с радостью восприняли появление скульптуры в одном из скверов Петербурга.

В Приморском районе Петербурга установили памятник актрисе Фаине Раневской. Об этом 14 августа сообщили местные жители в социальных сетях.

Скульптура появилась во дворе на проспекте Сизова и Парашютной улицы рядом с гимназией №42. Ранее на этом месте находилась старая детская площадка.

На гранитном постаменте выгравировали одну из известных фраз Раневской: "Все сбудется, стоит только расхотеть...". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в сквере на улице Пилотов установили памятник бортмеханику Викентию Грязнову

Фото: vk.com/rprim

Теги: памятник раневской, скульптура, фаина раневская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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