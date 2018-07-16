В Приморском районе появился памятник Фаине Раневской

Петербуржцы с радостью восприняли появление скульптуры в одном из скверов Петербурга.

В Приморском районе Петербурга установили памятник актрисе Фаине Раневской. Об этом 14 августа сообщили местные жители в социальных сетях.

Скульптура появилась во дворе на проспекте Сизова и Парашютной улицы рядом с гимназией №42. Ранее на этом месте находилась старая детская площадка.

На гранитном постаменте выгравировали одну из известных фраз Раневской: "Все сбудется, стоит только расхотеть...".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в сквере на улице Пилотов установили памятник бортмеханику Викентию Грязнову.

Фото: vk.com/rprim