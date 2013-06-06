  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:48
307
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе полиция применила силу в отношении задержанного мигранта

0 0

Правоохранители поймали рабочего со стройки, у которого при себе не было разрешения на работу.

На видео попало задержание мигранта, которого ударил сотрудник полиции. Инцидент произошел возле дома №10/1 на Плесецкой улице. На видео можно увидеть, что двое полицейских заставляют силой идти задержанного мигранта. Очевидец видео рассказал, что правоохранители поймали рабочего со стройки, у которого при себе не было разрешения на работу. 

Поймали обычного рабочего со стройки без лицензии, что за отношение то к людям. Потом удивляются почему к ним так относятся?!

автор поста

Между мужчинами завязался конфликт после того, как очевидец сказал фразу "Вы бы еще впятером на одного". В комментариях под постом пользователи разделились на два лагеря: одни стали осуждать поведение полицейского, другие – поведение очевидца.

Ранее полиция Петербурга задержала банду за организацию незаконной миграции. Злоумышленники три года торговали трудовыми сертификатами и временными регистрациями.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Теги: задержание, конфликт, мигрант, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
артемьев иван
Сегодня 1:31

Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго-----  http://lingen.ru/y3tju
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии