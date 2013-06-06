В Приморском районе полиция применила силу в отношении задержанного мигранта

Правоохранители поймали рабочего со стройки, у которого при себе не было разрешения на работу.

На видео попало задержание мигранта, которого ударил сотрудник полиции. Инцидент произошел возле дома №10/1 на Плесецкой улице. На видео можно увидеть, что двое полицейских заставляют силой идти задержанного мигранта. Очевидец видео рассказал, что правоохранители поймали рабочего со стройки, у которого при себе не было разрешения на работу.

Поймали обычного рабочего со стройки без лицензии, что за отношение то к людям. Потом удивляются почему к ним так относятся?! автор поста

Между мужчинами завязался конфликт после того, как очевидец сказал фразу "Вы бы еще впятером на одного". В комментариях под постом пользователи разделились на два лагеря: одни стали осуждать поведение полицейского, другие – поведение очевидца.

Ранее полиция Петербурга задержала банду за организацию незаконной миграции. Злоумышленники три года торговали трудовыми сертификатами и временными регистрациями.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга