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Полиция Петербурга задержала банду за организацию незаконной миграции
Сегодня, 15:58
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Полиция Петербурга задержала банду за организацию незаконной миграции

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Злоумышленники три года торговали трудовыми сертификатами и временными регистрациями.

Полиция Петербурга задержала пятерых подозреваемых по делу о нелегальной миграции. Об этом в среду, 14 июля, сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Рейд прошёл днем во Фрунзенском районе. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых торговцев трудовыми сертификатами и временными регистрациями для мигрантов. Выяснилось, что злоумышленники за три "помогли" более 1600 иностранным гражданам. 

По предварительной информации, обыски прошли в рамках возбужденного в феврале этого года дела по статье "Организация незаконной миграции группой лиц".

Ранее стало известно, что МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание.

Фото: Piter.tv

Теги: банда, задержание, нелегальная миграция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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