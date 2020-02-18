Полиция Петербурга задержала банду за организацию незаконной миграции

Полиция Петербурга задержала пятерых подозреваемых по делу о нелегальной миграции. Об этом в среду, 14 июля, сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Рейд прошёл днем во Фрунзенском районе. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых торговцев трудовыми сертификатами и временными регистрациями для мигрантов. Выяснилось, что злоумышленники за три "помогли" более 1600 иностранным гражданам.
По предварительной информации, обыски прошли в рамках возбужденного в феврале этого года дела по статье "Организация незаконной миграции группой лиц".
Ранее стало известно, что МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание.
Фото: Piter.tv
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