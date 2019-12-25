Петербуржца подозревают в убийстве тещи на Стародеревенской улице

С места происшествия изъят пневматический пистолет.

Накануне в полицию обратился 49-летний мужчина, который сообщил о трупе тещи в квартире на Стародеревенской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и области.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что в 2-х комнатной квартире по указанному адресу, возле дверного проема в комнате, лицом вниз с раной в затылочной области обнаружен труп 74-летней уроженки Ленинграда. По данному адресу она проживала с дочкой и зятем.

По подозрению в совершении преступления задержан зять женщины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. С места происшествия изъят пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.

В Кудрово ранее было найдено тело беременной женщины.

Фото:Piter.TV