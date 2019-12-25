В Кудрово найдено тело беременной женщины

В Ленобласти накануне нашли тело беременной женщины. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.
Труп 31-летней жительницы Кудрово нашли в квартире дома №20 по улице Строителей. По предварительной информации, кто-то избил её до смерти, так как на руках, голове и ногах у неё обнаружили кровоподтеки.
Её 51-летний муж рассказал, что супруга злоупотребляла запрещенные вещества и состояла в наркологическом центре на учете.
В Петербурге ранее раскрыли убийство 12-летней давности на берегу Финского залива.
Фото: Piter.TV
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