В Кудрово найдено тело беременной женщины

На руках, ногах и голове есть гематомы.

В Ленобласти накануне нашли тело беременной женщины. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Труп 31-летней жительницы Кудрово нашли в квартире дома №20 по улице Строителей. По предварительной информации, кто-то избил её до смерти, так как на руках, голове и ногах у неё обнаружили кровоподтеки.

Её 51-летний муж рассказал, что супруга злоупотребляла запрещенные вещества и состояла в наркологическом центре на учете.

В Петербурге ранее раскрыли убийство 12-летней давности на берегу Финского залива.

Фото: Piter.TV