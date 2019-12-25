В Петербурге раскрыли убийство 12-летней давности на берегу Финского залива

Сам убийца скончался в том же 2008 году.

В Петербурге раскрыли дело об убийстве 12-летней давности, которое случилось на берегу Финского залива. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в июле 2008 года. На берегу Финского залива было найдено уже разлагающееся тело женщины, заваленное камнями. Определить личность погибшей сразу не удалось. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Спустя 12 лет дело раскрыли, подозреваемым оказался безработный, ранее не судимый местный житель. По предварительной информации, во время распития спиртного он поссорился с женщиной, взял в руки острый предмет и несколько раз ударил им по голове потерпевшей. Женщина скончалась на месте от потери крови.

Также удалось узнать, что данный гражданин уже мертв. Он погиб на стройке спустя несколько месяцев после убийства. Его личность опознала жена.

Уголовное дело направят в Василеостровский районный суд для прекращения по статье 24 УПК из-за смерти обвиняемого.

Ранее двух жителей Ленобласти осудили за убийство знакомого бейсбольной битой.

Фото: Piter.TV