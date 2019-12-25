Двух жителей Ленобласти осудили за убийство знакомого бейсбольной битой

Преступление произошло два года назад.

В Ленобласти по подозрению в совершении убийства перед судом предстали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по 47 региону.

Следствие установило, что в ноябре 2018 года подсудимые встретили знакомого в поселке Березовик Тихвинского района Ленобласти, избили его и вывезли на автомобиле в лес. Там они продолжили бить потерпевшего руками, ногами и бейсбольной битой по голове и различным частям тела. В результате мужчина скончался на месте преступления.

Злоумышленников заключили под стражу. Следователям удалось доказать их виновность. Суд приговорил одного из обвиняемых к 11 годам лишения свободы, другого – к 13 годам лишения свободы.

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Фото: Piter.TV