  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спиленное дерево насмерть придавило пенсионера в Ленобласти
Сегодня, 10:03
90
Alena_Zinovieva

Спиленное дерево насмерть придавило пенсионера в Ленобласти

0 0

Рядом с телом мужчины обнаружили бензопилу.

Вечером 1 сентября в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району обратилась петербурженка, работающая мастером лесозаготовительного участка. Она заявила о несчастном случае, который произошел в лесу, в 3-х километрах от деревни Березицы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили труп уроженца Абхазской ССР 1956 года рождения. Пенсионер сидел на земле и был придавлен спиленным стволом сухостойного дерева. Рядом лежала бензопила.

Останки направили в морг.

Ранее мы писали, что рабочий сорвался с большой высоты на стройплощадке в Песочном.

Фото: pixabay.com

Теги: бензопила, лес, несчастный случай
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии