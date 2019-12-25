Спиленное дерево насмерть придавило пенсионера в Ленобласти

Рядом с телом мужчины обнаружили бензопилу.

Вечером 1 сентября в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району обратилась петербурженка, работающая мастером лесозаготовительного участка. Она заявила о несчастном случае, который произошел в лесу, в 3-х километрах от деревни Березицы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили труп уроженца Абхазской ССР 1956 года рождения. Пенсионер сидел на земле и был придавлен спиленным стволом сухостойного дерева. Рядом лежала бензопила.

Останки направили в морг.

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Фото: pixabay.com