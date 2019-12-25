Рабочий сорвался с большой высоты на стройплощадке в Песочном

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В понедельник, 1 сентября, в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация о несчастном случае, который произошел на стройплощадке в Курортном районе городе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, на улице Новостроек в поселке Песочный при проведении строительных работ с большой высоты сорвался 30-летний гражданин Узбекистана, разнорабочий компании "Строймастер". От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть рабочего.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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