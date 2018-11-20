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В Приморском районе убрано 65% внутриквартальных территорий
Сегодня, 15:14
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nastya960

В Приморском районе убрано 65% внутриквартальных территорий

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Снег чистят 504 дворника и 65 единиц техники.

В Приморском районе Петербурга коммунальные службы подвели итоги работ по уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Губернатора г. Санкт-Петербурга.

По результатам на 6 февраля, коммунальные службы убрали 65% внутриквартальных территорий с момента последнего снегопада. В уборке 103 кварталов района принимают участие 504 дворника и 65 единиц техники. Уже проведена чистка шести улиц Приморского района.

Также 79 кровельщиков очистили от снега и наледи 211 козырьков и 106 крыш.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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