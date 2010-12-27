В Приморском районе налетчик с ножом украл из салона сотовой связи 14 тысяч рублей

На проспекте Испытателей неизвестный совершил разбойное нападение на магазин "МТС".

Днем 15 апреля в Приморском районе неизвестный ограбил магазин сотовой связи. Злоумышленник напал на салон "МТС", располагающийся в девятом доме по проспекту Испытателей.

Изначально преступник вошел в помещение в качестве потенциального покупателя. Около полудня он попросил сотрудника заведения показать ему мобильный телефон. В один момент, когда продавец отвернулся от посетителя, ото достал из кармана нож и начал угрожать им молодому человеку. Специалисту пришлось подчиниться требованиям разбойника и открыть кассовый аппарат. Оттуда преступник забрал дневную выручку в размере 14 тысяч рублей, а затем скрылся в неизвестном направлении. Персоналу удалось нажать на кнопку экстренной помощи. Группа быстрого реагирования прибыли на место спустя семь минут после срабатывания тревожного сигнала. Однако, незнакомец успел скрыться с места происшествия.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело. В ситуации разбирается полиция.

