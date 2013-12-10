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В Приморском районе ранним утром сгорел частный дом
Сегодня, 9:03
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В Приморском районе ранним утром сгорел частный дом

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Огонь тушили 25 спасателей.

Сегодня утром, 1 мая, в Приморском районе произошел крупный пожар. На Славянской улице дотла сгорел частный дом. ОБ этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Диспетчер получил информацию о возгорании около 06:22. Пламя отправились тушить 25 спасателей и 5 единиц спецтехники. Спустя час, в 07:14, пожар локализовали. 

В двухэтажном доме огонь уничтожил кровлю и обстановку площадью 40 "квадратов". Кроме того, языки пламени задели и соседнее одноэтажное строение. В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания. 

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Фото: Piter.tv

Теги: мчс, приморский район, сгорел, сгорел дотла, спасатели, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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