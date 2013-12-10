В Приморском районе ранним утром сгорел частный дом

Огонь тушили 25 спасателей.

Сегодня утром, 1 мая, в Приморском районе произошел крупный пожар. На Славянской улице дотла сгорел частный дом. ОБ этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Диспетчер получил информацию о возгорании около 06:22. Пламя отправились тушить 25 спасателей и 5 единиц спецтехники. Спустя час, в 07:14, пожар локализовали.

В двухэтажном доме огонь уничтожил кровлю и обстановку площадью 40 "квадратов". Кроме того, языки пламени задели и соседнее одноэтажное строение. В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv