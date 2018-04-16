В Приморском районе ночью горели гаражи

Пострадавших нет.

В Приморском районе в ночь на 16 апреля горели гаражи. Пострадало несколько железных конструкций на перекрестке между проспектом Оптиков и Планерной улицей. Петербуржцы рассказали, что из-за инцидента ближайший микрорайон "потерялся" в белом густом дыме.

Изначально местные жители считали, что произошел пожар в гипермаркете "Лента", располагающемся поблизости. Однако, позже выяснилось, что происшествие коснулось именно гаражного кооператива. На месте работали спасатели из 53 пожарной части. Сотрудники экстренной службы оперативно справились с заданием. Пострадавших нет.

Фото и видео: Piter.tv

