На Богатырском проспекте 16-летняя девочка отравилась этиловым спиртом

Она находится в тяжелом состоянии, опросить ее нельзя.

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства отравления несовершеннолетней девочки этанолом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Приморского районе 9 января поступило сообщение о том, что примерно в 19:40 в больницу из квартиры в доме №50/1 на Богатырском проспекте с острым отравлением этиловым спиртом привезли 16-летнюю девочку. Она находится в тяжелом состоянии и опрашивать ее нельзя.

По факту произошедшего полиция начала проверку.

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Фото: Piter.TV