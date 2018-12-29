На Богатырском проспекте 16-летняя девочка отравилась этиловым спиртом

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства отравления несовершеннолетней девочки этанолом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Приморского районе 9 января поступило сообщение о том, что примерно в 19:40 в больницу из квартиры в доме №50/1 на Богатырском проспекте с острым отравлением этиловым спиртом привезли 16-летнюю девочку. Она находится в тяжелом состоянии и опрашивать ее нельзя.
По факту произошедшего полиция начала проверку.
Ранее на Piter.TV: Школьница попала в больницу из-за отравления этанолом.
Фото: Piter.TV
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