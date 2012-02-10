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В Приморском районе на автозаправке вспыхнул баллон с газом
Сегодня, 14:29
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В Приморском районе на автозаправке вспыхнул баллон с газом

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В результате происшествия пострадал 26-летний мужчина.

В Приморском районе Петербурга на автозаправке вспыхнул баллон с газом. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел на Школьной улице. На заправочной станции загорелся баллон с оксидом углерода. В результате происшествия пострадал 26-летний мужчина. Он получил ожоги головы, предплечий и тыльных поверхностей стоп.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Причины возгорания баллона пока не известны.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге загорелся ангар на нефтебазе.

Фото: Piter.tv

Теги: автозаправка, баллон с газом, приморский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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