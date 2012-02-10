В Приморском районе на автозаправке вспыхнул баллон с газом

В Приморском районе Петербурга на автозаправке вспыхнул баллон с газом. Об этом сообщает телеканал "78".
Инцидент произошел на Школьной улице. На заправочной станции загорелся баллон с оксидом углерода. В результате происшествия пострадал 26-летний мужчина. Он получил ожоги головы, предплечий и тыльных поверхностей стоп.
Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Причины возгорания баллона пока не известны.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге загорелся ангар на нефтебазе.
Фото: Piter.tv
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