В Приморском районе на автозаправке вспыхнул баллон с газом

В результате происшествия пострадал 26-летний мужчина.

В Приморском районе Петербурга на автозаправке вспыхнул баллон с газом. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел на Школьной улице. На заправочной станции загорелся баллон с оксидом углерода. В результате происшествия пострадал 26-летний мужчина. Он получил ожоги головы, предплечий и тыльных поверхностей стоп.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Причины возгорания баллона пока не известны.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге загорелся ангар на нефтебазе.

Фото: Piter.tv