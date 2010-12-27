В Приморском районе с 24-го этажа выпал мужчина

С собой у него были икона и крестик.

В Приморском районе при падении с высот 70 метров погиб молодой мужчина. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Труп неизвестного мужчины (на вид 35 лет) нашли 23 октября около двух часов дня у дома 20/1 по проспекту Королева. По предварительным данным, мужчина выпал из окна на 24-м этаже в 13:49. Это удалось установить при просмотре записей видеонаблюдения.

У погибшего при себе не было ни документов, ни телефона, зато были православный крестик и иконка. Личность погибшего устанавливается.

Очевидцы: на Ленинском проспекте из окна дома выпал человек.

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