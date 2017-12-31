В Приморском районе петербуржец соблазнил 15-летнюю школьницу

Молодой мужчина вступил в интимную связь с несовершеннолетней в Приморском районе.

В правоохранительные органы Приморского района обратилась мать несовершеннолетней девушки, которая сообщила о совращении дочери.

Сообщение о преступном поведении 21-летнего юноши поступило 11 января. По информации от заявительницы, во время рождественских праздников ее 15-летняя дочь проводила время с мужчиной на Новосибирской улице. В квартире он якобы соблазнил девятиклассницу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали по месту жительства. Позже петербуржца отпустили под подписку о невыезде.