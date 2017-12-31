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В Приморском районе петербуржец соблазнил 15-летнюю школьницу
Сегодня, 9:27
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lesjasap
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В Приморском районе петербуржец соблазнил 15-летнюю школьницу

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Молодой мужчина вступил в интимную связь с несовершеннолетней в Приморском районе.

В правоохранительные органы Приморского района обратилась мать несовершеннолетней девушки, которая сообщила о совращении дочери. 
 
Сообщение о преступном поведении 21-летнего юноши поступило 11 января. По информации от заявительницы, во время рождественских праздников ее 15-летняя дочь проводила время с мужчиной на Новосибирской улице. В квартире он якобы соблазнил девятиклассницу. 
 
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали по месту жительства. Позже петербуржца отпустили под подписку о невыезде. 
Теги: новосибирская улица , приморский район , рождественские праздники , совращение
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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