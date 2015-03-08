В Приморском районе мальчик подвесил за ошейник собаку

Мальчик гулял с животными на территории ЖК "Шуваловский".

В воскресенье, 16 мая, стало известно, что в Приморском районе мальчик, гуляющий с собаками, предположительно, проявил к ним жестокое отношение. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Мальчик гулял с животными на территории ЖК "Шуваловский". Судя по фотографии, ребенок в теплой одежде, вероятно, инцидент произошел раньше. Автор поста и комментаторы призвали родителей обратить внимание на агрессивное поведение ребенка.

Ранее Piter.tv писал, что редкого нерпенка ищут в каналах Петербурга.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / pixabay