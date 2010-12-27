  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Богатырском проспекте эвакуировали 655 школу
Сегодня, 12:25
120
Rybka123

На Богатырском проспекте эвакуировали 655 школу

0 0

Учащихся перевели в соседнее учебное заведение. На месте работают спецслужбы.

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге началось с новых эвакуаций. На этот раз на улице вывели учащихся детского сада и школы номер №655 (Богатырский проспект, 50к2). Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, учащихся сначала вывели на стадион, а затем перевели в школу №630 на Мебельную улицу. На месте работают спецслужбы. Пользователей не слишком сильно обрадовал волна новых эвакуации, в комментариях они выразили тревогу и недовольство "террором".
Напомним, что уже больше двух недель в Петербурге массово эвакуируют объекты инфраструктуры. На электронные адреса ТЦ, учебных и медицинских учреждений, гипермаркетов, рынков приходят письма с угрозами о бомбе. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что почти все сообщения поступают из-за границы.

Ранее Piter.TV публиковал статистику УГИБДД по Санкт-Петерубургу и Ленинградской области, согласно который в Северной Столице с приходом весны произошло более 1,5 тысяч аварий. 

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Местоположение на карте:

Теги: богатырский проспект, мебельная улица, школы, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий