На Богатырском проспекте эвакуировали 655 школу

Учащихся перевели в соседнее учебное заведение. На месте работают спецслужбы.

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге началось с новых эвакуаций. На этот раз на улице вывели учащихся детского сада и школы номер №655 (Богатырский проспект, 50к2). Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.



По словам очевидцев, учащихся сначала вывели на стадион, а затем перевели в школу №630 на Мебельную улицу. На месте работают спецслужбы. Пользователей не слишком сильно обрадовал волна новых эвакуации, в комментариях они выразили тревогу и недовольство "террором".

Напомним, что уже больше двух недель в Петербурге массово эвакуируют объекты инфраструктуры. На электронные адреса ТЦ, учебных и медицинских учреждений, гипермаркетов, рынков приходят письма с угрозами о бомбе. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что почти все сообщения поступают из-за границы.



Ранее Piter.TV публиковал статистику УГИБДД по Санкт-Петерубургу и Ленинградской области, согласно который в Северной Столице с приходом весны произошло более 1,5 тысяч аварий.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"