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В Приморском районе достроили дом для детей-сирот и очередников

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Дом расположен на Нижне-Каменской улице.

В Приморском районе достроили многоквартирный дом, расположенный на Нижне-Каменской улице. Он предназначен для детей-сирот и очередников. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета. 

В доме 265 квартир с чистовой отделкой, в том числе 18 квартир, адаптированных для маломобильных граждан. На первом этаже дома расположены детский центр и спортивная комната с душевыми. Также в доме разместился актовый зал для проведения массовых мероприятий. В доме появится и отделение почты. 

В скором времени начнется сдача квартир, также необходимо провести конкурс на выбор управляющей компании. Заселение планируется в I квартале 2022 года.

Ранее мы писали, что в Парголово построят ЖК по программе "Молодежи – доступное жилье".

Видео: пресс-служба Жилищного комитета

Теги: дом, нижне-каменская улица, очередники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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