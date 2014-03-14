В Приморском районе достроили дом для детей-сирот и очередников

Дом расположен на Нижне-Каменской улице.

В Приморском районе достроили многоквартирный дом, расположенный на Нижне-Каменской улице. Он предназначен для детей-сирот и очередников. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

В доме 265 квартир с чистовой отделкой, в том числе 18 квартир, адаптированных для маломобильных граждан. На первом этаже дома расположены детский центр и спортивная комната с душевыми. Также в доме разместился актовый зал для проведения массовых мероприятий. В доме появится и отделение почты.

В скором времени начнется сдача квартир, также необходимо провести конкурс на выбор управляющей компании. Заселение планируется в I квартале 2022 года.

Ранее мы писали, что в Парголово построят ЖК по программе "Молодежи – доступное жилье".

Видео: пресс-служба Жилищного комитета