В Парголово построят ЖК по программе "Молодежи – доступное жилье"

Квартиры в нем смогут приобрести очередники в возрасте до 35 лет.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство ЖК в Парголово. Его возведут в рамках госпрограммы "Молодежи – доступное жилье". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Квартиры в жилом комплексе смогут купить очередники в возрасте до 35 лет. Им предоставят беспроцентную рассрочку сроком на 10 лет.

ЖК будет состоять из пяти 4-этажных корпусов на 428 квартир. Жилые здания разместятся на участке, ограниченном улицами Вологдина, Кооперативной и Карьерной. Рядом с ЖК построят физкультурно-спортивные и детские площадки. Срок завершения строительства – до конца сентября 2022 года.

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