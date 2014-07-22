В Приморском районе Петербурга завершили реконструкцию теплосетей

Согласно плану, работы должны были завершить в октябре 2022 года.

На полгода раньше ГУП "ТЭК СПб" завершило реконструкцию пяти километров теплосетей в Приморском районе Петербурга. К новым сетям подключили 17 жилых домов и 2 детских сада и школу.

Во время реконструкции использовали российские материалы, в частности продукцию петербургских предприятий – шаровые краны и стальные бесшовные трубы в пенополиуретановой изоляции.

Согласно плану, работы должны были завершить в октябре 2022 года. Сейчас работники восстанавливают благоустройство и вывозят строительный мусор.

Фото: Piter.tv

