Чиновники освободили Афонскую улицу от незаконного автосервиса

На уведомления о незаконности постройки владельцы не отреагировали, поэтому здание снесли.

В Приморском районе Петербурга предприниматели лишились автосервиса. О демонтаже конструкции рассказали чиновники Смольного. По их данным, бизнесмены незаконно заняли участок, принадлежащий городу, а после отказались покидать место. В результате к Афонской улице прибыли специалисты, которые избавили Северную столицу от нелегального использования участка.

Известно, что на участке находилось двухэтажное здание с табличкой "Воин. Автосервис". Размер территории составил 290 квадратных метров.

Фото: Piter.tv