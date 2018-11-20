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Чиновники освободили Афонскую улицу от незаконного автосервиса
Сегодня, 7:56
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lesjasap

Чиновники освободили Афонскую улицу от незаконного автосервиса

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На уведомления о незаконности постройки владельцы не отреагировали, поэтому здание снесли.

В Приморском районе Петербурга предприниматели лишились автосервиса. О демонтаже конструкции рассказали чиновники Смольного. По их данным, бизнесмены незаконно заняли участок, принадлежащий городу, а после отказались покидать место. В результате к Афонской улице прибыли специалисты, которые избавили Северную столицу от нелегального использования участка.

Известно, что на участке находилось двухэтажное здание с табличкой "Воин. Автосервис". Размер территории составил 290 квадратных метров.

Фото: Piter.tv

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Теги: автосервис, афонская улица, кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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