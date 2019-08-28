В Приморском районе Петербурга неизвестные подожгли автомобиль

Материальный ущерб составил 500 тыс. рублей.

Вечером вторника, 12 сентября, в 23:18 стало известно о том, что в Приморском районе во дворе дома 24, корпуса 2, по Серебристому бульвару горит автомобиль. Детали происшествия известны Piter.TV.

Правоохранители установили, что огонь охватил "Шкоду Октавию", которая принадлежит 44-летнему местному жителю. В результате пожара выгорел моторный отсек и передняя часть салона. Материальный ущерб составил 500 тыс. рублей.

Изъято три марлевых тампона-зонда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: суд Петербурга дал 9 лет строгого режима мужчинам-поджигателям.

Видео: Piter.TV