  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:23
25
himif
Код вставки плеера

В Приморском районе Петербурга нашли "резиновую" квартиру с мигрантами

0 0

Всего по району 59 квартир показались полиции сомнительными.

В минувший четверг участковые Приморского района Петербурга провели рейд в жилых домах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, полиция проверяла законность сдачи квартир в аренду и легальность нахождения в них жильцов.

Порядка 70 участковых проверили три тысячи квартир в 24 жилых домах и выявили 59 сомнительных жилищ, сдаваемых под наем. В одной из съемных квартир и вовсе обнаружили большое количество проживающих иностранцев. 11 человек после рейда привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

Также полиция провела профилактическую работу с пожилыми жильцами, чтобы они уберегли себя от мошеннических действий.

Также мы писали, что злоумышленник воспользовался столкновением теплохода с мостом в Петербурге и потребовал деньги за увиденное.

Видео: пресс-служба ГУ МВД

Теги: квартира, мигранты, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии