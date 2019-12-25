Злоумышленник воспользовался столкновением теплохода с мостом в Петербурге и потребовал деньги за увиденное

Мошенник придумал хитрую схему, как обогатиться.

Случайный прохожий придумал, как обогатиться на столкновении теплохода с опорой моста. Инцидент произошел в сентябре 2020. Мужчина представился должностным лицом, которым не является, и за вознаграждение предложил не сообщать о случившемся. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

В транспортную полицию обратилась гендиректор судоходной компании Петербурга, которая осуществляет пассажирские перевозки. Женщина сообщила, что некий молодой человек завладел ее 25 тыс. рублей.

Правоохранители установили, что теплоход, который столкнулся с опорой моста, принадлежит фирме, главой в которой является потерпевшая. Свидетель "аварии на воде" работает инженером проектной организации. Он установил принадлежность теплохода и связался с генеральным директором. Неизвестный представился работником эксплуатационной организации, отвечающей за техническое содержание того моста. Он пригрозил гендиректору штрафом и предложил альтернативу: скрыть происшествие за вознаграждение в 25 тыс. рублей. Деньги мужчина попросил перевести на карту, распорядился по своему усмотрению.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что каждое второе судно в акваториях Петербурга уличили в нарушении.

Фото: Pixabay