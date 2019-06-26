Каждое второе судно в акваториях Петербурга уличили в нарушении

Общая сумма штрафов составила более 200 тыс. рублей.

У половины судов и гидроциклов, курсирующих по рекам и каналам Петербурга, выявили нарушения законодательства в сфере водного транспорта и пользования водными объектами РФ и Северной столицы. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Такие результаты показали проверки, которые проводила рабочая группа Межведомственной транспортной комиссии Петербурга (МТК) в период со 2 июня по 15 сентября 2020.

Чаще всего нарушаются правила эксплуатации судов, управление судном без прав или соответствующих документов. Нарушителей ловят на Неве, Малой Невке, Фонтанке и Крестовке.

По данным проверок возбудили 82 административных дела, вынесли 56 постановлений о назначении штрафов на общую сумму в 215 тысяч рублей. Некоторые судна были задержаны и доставлены на спецстоянку до устранения нарушений.

Отмечается, что также регулярно проходят рейды и на городских магистралях. В течение восьми месяцев 2020 были арестованы 36 микроавтобусов, которые осуществляли нелегальные перевозки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что

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