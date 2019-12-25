В Приморском районе Петербурга молодые люди ограбили салон сотовой связи

В Приморском районе Петербурга грабители обнесли салон сотовой связи. Инцидент произошел на проспекте Испытателей, 9.
По информации Piter.tv, 23 декабря злоумышленники украли из магазина 20 айфонов, около 100 тыс. рублей и личный iPhone 12 сотрудника салона. Добавим, что грабители угрожали пистолетом работнику торговой сети, 23-летнему молодому человеку.
Правоохранители задержали подозреваемых. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался ограбить магазин в Ломоносове.
Фото: Pxhere
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