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В Приморском районе Петербурга молодые люди ограбили салон сотовой связи
Сегодня, 17:46
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В Приморском районе Петербурга молодые люди ограбили салон сотовой связи

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Днем ранее они украли из магазина 20 айфонов, около 100 тыс. рублей и личный  iPhone 12 сотрудника салона.

В Приморском районе Петербурга грабители обнесли салон сотовой связи. Инцидент произошел на проспекте Испытателей, 9. 

По информации Piter.tv, 23 декабря злоумышленники украли из магазина 20 айфонов, около 100 тыс. рублей и личный  iPhone 12 сотрудника салона. Добавим, что грабители угрожали пистолетом работнику торговой сети, 23-летнему молодому человеку. 

Правоохранители задержали подозреваемых. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался ограбить магазин в Ломоносове.

Фото: Pxhere

Теги: грабители, задержание, ограбили салон сотовой связи, полиция, уголовное дело, украли телефоны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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