В Приморском районе Петербурга молодые люди ограбили салон сотовой связи

Днем ранее они украли из магазина 20 айфонов, около 100 тыс. рублей и личный iPhone 12 сотрудника салона.

В Приморском районе Петербурга грабители обнесли салон сотовой связи. Инцидент произошел на проспекте Испытателей, 9. По информации Piter.tv, 23 декабря злоумышленники украли из магазина 20 айфонов, около 100 тыс. рублей и личный iPhone 12 сотрудника салона. Добавим, что грабители угрожали пистолетом работнику торговой сети, 23-летнему молодому человеку. Правоохранители задержали подозреваемых. Подробности уточняются. Ранее на Piter.tv: росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался ограбить магазин в Ломоносове. Фото: Pxhere