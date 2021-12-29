В Приморском районе10 спасателей тушили возгорание строительного вагончика

Сведений о пострадавших и погибших нет.

В пятницу, 18 февраля, в Приморском районе Петербурга на улице Плесецкой загорелся строительный вагончик. Он выгорел полностью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Отмечается, что возгорание началось в 22:44. Горел строительный вагончик. О пострадавших и погибших не сообщается.

Огонь тушили 10 спасателей. Возгорание удалось ликвидировать за 17 минут.

Ранее Piter.TV сообщал, что на юге Петербурга вечером 18 февраля из-за фур образовались многокилометровые пробки.

Фото: pixabay