По данным следствия,зарубежный предприниматель договорился с задержанными о поставке крупной партии морепродуктов.

В Приморском крае задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве в отношении иностранца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия,зарубежный предприниматель договорился с тремя жителями Владивостока о поставке крупной партии морепродуктов. Иностранец передал им 44 млн рублей под предлогом необходимости пересчета, однако вскоре лишился этих денег. Полицейские задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА