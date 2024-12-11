Из Турции в Россию экстрадирован гражданин одной из стран СНГ

Ирина Волк рассказала,что мужчина обвиняется за разбой и убийство.

Из Турции в Россию экстрадирован разыскиваемый по каналам Интерпола гражданин одной из стран СНГ. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк. Она указала, что операция происходила при сопровождении представителей ФСИН и МВД. Иностранец подозревается по уголовным статьям за разбой и убийство.

Сегодня в аэропорту г. Стамбула фигурант передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Следственные органы указали, что в сентябре 2008 года в Петербурге злоумышленник с сообщниками избил мужчину, незаконно завладел его автомобилем, документами, мобильным телефоном и денежными средствами. Спустя четыре месяца после этого преступления фигурант расследования выследил и убил гражданина, который знал об этом криминальном эпизоде. Далее обвиняемый скрылся от следствия за пределами нашей страны.В июне 2011 года злоумышленника объявили в международный розыск. В мае 2023 года разыскиваемого задержали на территории Турции. Генеральной прокуратурой РФ было дано указание об организации процедуры по экстрадиции.

Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола.

Фото и видео: МВД Медиа