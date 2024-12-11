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Из Турции в Россию экстрадирован гражданин одной из стран СНГ

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Ирина Волк рассказала,что мужчина обвиняется за разбой и убийство.

Из Турции в Россию экстрадирован разыскиваемый по каналам Интерпола гражданин одной из стран СНГ. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк. Она указала, что операция происходила при сопровождении представителей ФСИН и МВД. Иностранец подозревается по уголовным статьям за разбой и убийство.

Сегодня в аэропорту г. Стамбула фигурант передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Следственные органы указали, что в сентябре 2008 года в Петербурге злоумышленник с сообщниками избил мужчину, незаконно завладел его автомобилем, документами, мобильным телефоном и денежными средствами. Спустя четыре месяца после этого преступления фигурант расследования выследил и убил гражданина, который знал об этом криминальном эпизоде. Далее обвиняемый скрылся от следствия за пределами нашей страны.В  июне 2011 года злоумышленника объявили в международный розыск.  В мае 2023 года разыскиваемого задержали на территории Турции. Генеральной прокуратурой РФ было дано указание об организации процедуры по экстрадиции. 

Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: интерпол, ирина волк, разбой, снг, турция, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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