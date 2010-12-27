В Приморском районе двухлетний малыш упал с 12 этажа

На улице Савушкина погиб двухлетний ребенок. Малыш выпал из окна 12 этажа дома 130 корпус 2. Тело мальчика было обнаружено 28 августа около полседьмого вечера.
К сожалению, чуда не случилось и ребенок погиб. Родители находились в квартире в момент трагедии. Следствие считает, что смерть мальчика произошла в результате недосмотра взрослых. По предварительной версии - ребенок облокотился о плохо закрепленную москитную сетку, которая не выдержала веса малыша. На место происшествия быстро приехали служба МЧС и реанимация, но спасти ребенка не удалось. Он скончался на месте.
Представители правоохранительных органов рассказали, что семья, в которой проживал ребенок считалась благополучной. В органах опеки и на учете полиции родители не состояли. По факту инцидента проводится проверка.