В Приморском районе двухлетний малыш упал с 12 этажа

На улице Савушкина ребенок выпал из окна 12 этажа.

На улице Савушкина погиб двухлетний ребенок. Малыш выпал из окна 12 этажа дома 130 корпус 2. Тело мальчика было обнаружено 28 августа около полседьмого вечера.

К сожалению, чуда не случилось и ребенок погиб. Родители находились в квартире в момент трагедии. Следствие считает, что смерть мальчика произошла в результате недосмотра взрослых. По предварительной версии - ребенок облокотился о плохо закрепленную москитную сетку, которая не выдержала веса малыша. На место происшествия быстро приехали служба МЧС и реанимация, но спасти ребенка не удалось. Он скончался на месте.

Представители правоохранительных органов рассказали, что семья, в которой проживал ребенок считалась благополучной. В органах опеки и на учете полиции родители не состояли. По факту инцидента проводится проверка.