В Приморске отметили День города

В минувшую субботу на центральной площади Приморска прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню города.

Поздравили жителей и гостей города с праздником представители Законодательного собрания Ленинградской области, районной администрации, местной власти, совета ветеранов г. Приморска, ООО "Транснефть – Порт Приморск".

В рамках официальной части состоялось традиционное чествование приморчан, прославивших город своими трудовыми достижениями и успехами.

В церемонии награждения приняли участие глава МО "Приморское городское поселение" Светлана Рыжова и и.о. главы администрации муниципального образования Светлана Слобожанюк.

Приморск - это особый город, здесь пересекаются судьбы и надежды людей, соединяются традиции прошлого и настоящего. Он велик не только своей историей, а прежде всего славен делами своих жителей. Все, чем мы сегодня по праву гордимся – это результат совместных усилий и ежедневной напряженной работы каждого: трудовых коллективов, общественности, представителей власти и местного самоуправления, всех неравнодушных людей, которые не только мечтают видеть наш город благоустроенным, но и прилагают для этого все усилия.

отметила Светлана Рыжова