В Приморске отметили День города

В минувшую субботу на центральной площади Приморска прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню города.
Поздравили жителей и гостей города с праздником представители Законодательного собрания Ленинградской области, районной администрации, местной власти, совета ветеранов г. Приморска, ООО "Транснефть – Порт Приморск".
В рамках официальной части состоялось традиционное чествование приморчан, прославивших город своими трудовыми достижениями и успехами.
В церемонии награждения приняли участие глава МО "Приморское городское поселение" Светлана Рыжова и и.о. главы администрации муниципального образования Светлана Слобожанюк.
Приморск - это особый город, здесь пересекаются судьбы и надежды людей, соединяются традиции прошлого и настоящего. Он велик не только своей историей, а прежде всего славен делами своих жителей. Все, чем мы сегодня по праву гордимся – это результат совместных усилий и ежедневной напряженной работы каждого: трудовых коллективов, общественности, представителей власти и местного самоуправления, всех неравнодушных людей, которые не только мечтают видеть наш город благоустроенным, но и прилагают для этого все усилия.
отметила Светлана Рыжова
В течение дня для детей работали аттракционы, была организована анимационная игровая программа.
Свои музыкальные и хореографические номера для жителей и гостей Приморска представили творческие коллективы Выборгского района и приглашенные артисты из Санкт-Петербурга - группа "ЖИЛИ-БЫЛИ" и молодая певица Рената Сотникова.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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