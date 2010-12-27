В Приморье убили казачьего атамана

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело.

В Приморском крае возле своего дома застрелен 37-летний мужчина.

СУ СК РФ по Приморскому краю сообщает, что вечером 27 ноября возле дома по улице Центральной в селе Барабаш Хасанского района обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

На месте происшествия следователями и сотрудниками полиции проведен осмотр, изъяты гильзы от патронов, и другие предметы и вещества, имеющие значение для расследования уголовного дела. Проводится комплекс мероприятий на установление личностей и местонахождения лиц, причастных к убийству.

В СМИ сообщалось, что убитый мужчина являлся казачьим атаманом, но эти сведения не подтвердили, пишут пользователи соцсетей.

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